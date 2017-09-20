У Житомирі провели флешмоб до Міжнародного дня студентського спорту

16:37, 20 вересня 2017
Суспільство
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У рамках заходу кращих молодих спортсменів відзначили нагородами за здобуті перемоги.

Щороку 20 вересня відзначається Міжнародний день студентського спорту / фото oda.zt.gov.ua

У Житомирі студенти відзначили Міжнародний день студентського спорту тематичним флешмобом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, захід відбувся сьогодні, 20 вересня, на майдані Корольова.

Студенти усіх навчальних закладів міста ІІІ-IV рівнів акредитації разом заспівали Гімн України та віджалися 22 рази.

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Також у рамках заходу кращих молодих спортсменів відзначили нагородами за здобуті перемоги.

Довідка. Щороку 20 вересня відзначається Міжнародний день студентського спорту. Це свято було започатковано Генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту (FISU).

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Теги: #новини Житомирщини#день спорту на Житомирщині