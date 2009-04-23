ОБСЄ вивчає стан російськомовної меншини на Донеччині

Сьогодні Донецьку область відвідав Верховний комісар ОБСЄ Кнут ВОЛЛЕБЕК, який вивчає становище національних меншин в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службах Донецької облдержадміністрації і облради, сьогодні комісар зустрівся з головою Обласної держадміністрації Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ, із головою облради Анатолієм БЛИЗНЮКОМ, із ректором і студентами Донецького національного університету.

К.ВОЛЛЕБЕК повідомив, що головною метою його візиту є «вивчення становища національних меншин в Україні».

«Підвівши підсумки нашої роботи ми плануємо ознайомити з її результатами представників влади і нацменшин для того, щоб спільно вирішувати проблемні питання», – сказав Верховний комісар ОБСЄ.

В облдержадміністрації пояснили, що комісар прибув до України, щоб, зокрема, оцінити ситуацію з можливістю отримання освіти представниками російськомовних меншин. До цього подібне дослідження було проведене в Росії: там було перевірено наявність можливості здобувати освіту представниками українських меншин.

«Питання освіти, мовної політики дуже важливе для попередження конфліктів», – зазначив К.ВОЛЛЕБЕК.

У свою чергу, А.БЛИЗНЮК повідомив комісарові, що мовне питання в Україні «надмірно політизується, оскільки деякі політичні сили з метою залучення електорату перед черговими виборами спекулюють на цій темі».

«Усі питання, пов`язані з переходом навчальних закладів на українську мову навчання, переходом телевізійних програм на українську мову тощо, слід вирішувати тільки еволюційним шляхом, поступово», – сказав голова облради.

Як повідомляв УНІАН, 9-14 березня К.ВОЛЛЕБЕК у ході робочого візиту до Росії вивчав ситуацію із забезпеченням мовних і освітніх прав етнічних українців у РФ.