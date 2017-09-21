Секретний кліп гурту "Ленинград": Шнуров обіцяє показати в день, коли Путін заявить про участь у виборах

13:33, 21 вересня 2017
Суспільство
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Лідер групи Шнурів зазначив, що нове відео «в деякому роді» є політичним.

скріншот

Лідер скандальної російської гурту «Ленинград» Сергій Шнуров розповів, що вже відзнято новий кліп. Однак музиканти не поспішають його представляти, чекаючи, коли Володимир Путін офіційно оголосить про свої плани брати участь у виборах президента Росії, які відбудуться в березні наступного року.

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«Кліп вже відзнято. Реліз вийде рівно в той день, коли Путін оголосить про участь у виборах», – написав Шнуров, додавши, що нове відео «в деякому роді» є політичним. Ні назва пісні, ні зміст кліпу не розголошується.

Режисером відео виступила Ганна Пармас, яка раніше створювала для групи найяскравіші кліпи на пісні  «В Питере – пить», «Экспонат», «Сиськи», «ЗОЖ» и «Экстаз».

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Теги: #Шнуров Ленинград Путін кліп