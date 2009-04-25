Транспортний коридор з'єднає Балтійське і Чорне моря

05:06, 25 квітня 2009
Суспільство
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Молдова візьме участь у будівництві

Молдавія візьме участь у будівництві міжнародного транспортного коридору, який з`єднає Балтійське і Чорне моря, заявив у Кишиневі заступник міністра будівництва і розвитку територій Василь Урсу. За його словами, до цього транспортного коридору ввійде ділянка Скулень-Унгени-Кишинів-Тираспіль завдовжки 220 км. Вартість реконструкції цієї ділянки дороги через територію Молдови до кордону з Україною буде не менше 1 млрд леїв (близько 90 млн. дол.). Передбачається, що фінансування робіт візьме на себе Європейський союз.

Нова міжнародна траса  від Балтики до Чорного моря перетне сім країн: Литву, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Молдову й Україну.

Траса пройде по вже існуючих в кожній державі дорогах, які будуть оновлені і приведені у відповідність до європейських стандартів.

У Молдові необхідно ще буде збудувати окремі ділянки в обхід населених пунктів. Оскільки траса буде міжнародною, то рух по ній здійснюватиметься на високій швидкості. Дорога використовуватиметься, крім міждержавних вантажоперевезень, для внутрішніх потреб країни.

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