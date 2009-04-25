У Збройних Силах встановлено нове свято

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ видав наказ № 196 від 22 квітня 2009 року “Про встановлення у Збройних Силах України Дня топографічної служби”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, даний наказ видано з метою виховання у військовослужбовців патріотизму, вірності Військовій присязі та бойовим традиціям Збройних Сил України, мобілізації особового складу на успішне виконання планів бойової підготовки, підтримання постійної бойової готовності та подальшого зміцнення престижу топографічної служби Збройних Сил України.

Відтепер щороку 29 травня у Збройних Силах України відзначатиметься професійне свято – День топографічної служби Збройних Сил України.

Топографічна служба Збройних Сил України призначена для завчасної підготовки території України в топогеодезичному відношенні, топогеодезичного і навігаційного забезпечення повсякденної діяльності Збройних Сил України, топогеодезичного і навігаційного забезпечення військ (сил) в операціях (бойових діях).