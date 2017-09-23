У мережі з’явилося відео з місця загибелі у Греції української сім’ї
17:53, 23 вересня 2017Суспільство
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Вчора в Греції в авіакатастрофі загинули двоє громадян України.
Приватний літак вилетів з аеропорту міста Александруполіс і прямував до Румунії / Скріншот
У мережі з’явилося відео з місця у Греції, де напередодні під час аварії одномоторного літака загинуло подружжя з України.
Відповідне відео оприлюднив грецький телеканал ENA Channel.
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Український консул повідомив, що загиблі - жителі Рівненської області. За його словами, встановлено зв'язок з сином загиблих, розпочата процедура репатріації їхніх тіл до України.
Як повідомляв УНІАН, вчора в Греції в авіакатастрофі загинули двоє громадян України. Приватний літак вилетів з аеропорту міста Александруполіс і прямував до Румунії.
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