У мережі з’явилося відео з місця загибелі у Греції української сім’ї

У мережі з’явилося відео з місця у Греції, де напередодні під час аварії одномоторного літака загинуло подружжя з України.

Відповідне відео оприлюднив грецький телеканал ENA Channel.

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Український консул повідомив, що загиблі - жителі Рівненської області. За його словами, встановлено зв'язок з сином загиблих, розпочата процедура репатріації їхніх тіл до України.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Греції в авіакатастрофі загинули двоє громадян України. Приватний літак вилетів з аеропорту міста Александруполіс і прямував до Румунії.