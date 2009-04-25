На завтра синоптики обіцяють Україні майже літо

Завтра вночі в більшості регіонів України будуть заморозки, вдень 17-22° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 26 квітня буде малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на більшій частині території на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°, на узбережжі морів 3-8° тепла; вдень в Україні 17-22°.

У Київській області завтра малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 17-22° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 20°.

26-30 квітня в Україні, крім Закарпаття, прикарпатських, Волинської областей та узбережжя морів, утримається надзвичайно висока пожежна небезпека.