Ющенко вшанував пам’ять жертв Чорнобильської трагедії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у поминальному молебні та церемонії покладання квітів до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

Захід відбувся у Києві з нагоди річниці Чорнобильської аварії, яка сталася 26 квітня 1986 року, повідомляє прес-служба Президента.

У поминальних заходах взяли участь голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, в.о. Київського міського голови Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА, громадські та політичні діячі, ліквідатори аварії на ЧАЕС, родичі загиблих.

Після цього В.ЮЩЕНКО встановив у Храмі Входу Господнього в Єрусалим (Чорнобильська церква) свічки у пам`ять про загиблих і во здравіє живих лівквідаторів катастрофи.