81 людина загинула в Мексиці від вірусу свинячого грипу, повідомляє AFP. Кількість заражених перевищує тисячу.

Влада Мексики прийняла рішення припинити роботу всіх шкіл у Мехіко і прилеглих до нього районах, а також у центральному штаті Сан-Луїс-Потосі включно до 6 травня. Експерти ВООЗ їдуть до Мексики. Міністерство охорони здоров`я країни запаслося мільйоном доз антивірусної вакцини, відзначає NEWSru.

За словами влади, всі громадські заходи відкладено. Два футбольних матчі, на які квитки було вже розкуплено, пройшли при порожніх трибунах, щоб уникнути можливого розповсюдження вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров`я оголосила спалах свинячого грипу в Мексиці і США захворюванням, яке "викликає міжнародну тривогу". У заяві ВООЗ після надзвичайних міжнародних консультацій з Женеви з провідними світовими епідеміологами і фахівцями у сфері грипозних захворювань, зокрема, сказано, що "нинішні події створюють надзвичайну ситуацію, що викликає занепокоєння" у світі.

Водночас експерти ВООЗ вважають, що їм необхідно більше інформації для того, щоб підвищити з нинішнього третього до четвертого або п`ятого рівень загрози інфікування вірусом "свинячого грипу" для населення. Третій рівень передбачає відсутність ризику передачі вірусу від людини до людини.

За даними ВООЗ, перші випадки захворювання на новий вид грипу у людей було виявлено 18 березня в районі мексиканської столиці.