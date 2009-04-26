Пірати знову полонили українця

У складі екіпажу захопленого піратами Сомалі вантажного судна Patriot один громадянин України, повідомляє інтернет-видання «Морський бюлетень – Совфрахт».

За уточненими даними "Морського бюлетеня", в екіпажі балкера Patriot 17 чоловік: капітан - громадянин Польщі, старший механік - громадянин України, решта 15 чоловік - громадяни Філіппін. Балкер з вантажем пшениці прямував в порт Ходейда, Ємен, відзначає NEWSru.

Судно захопили 25 квітня близько 06.00 місцевого часу між узбережжям Ємену і Сомалі, за 150 миль на південний схід від єменського порту Мукалла.

Судно йшло під прапором Мальти. Його власник - компанія Patriot Schiffahrts, оператор - Blumenthal JMK (обидві компанії німецькі).