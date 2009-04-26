Завтра в Києві - до 24° тепла

Завтра в Україні очікується малохмарна погода, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Карпатах місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 3-8° тепла, на більшій частині території на поверхні ґрунту, на Лівобережжі та Прикарпатті і місцями в повітрі заморозки 0-5°, на узбережжі морів 5-10° тепла; вдень в Україні 19-24° (в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла).

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-5°, вдень 19-24° тепла. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 22-24°.