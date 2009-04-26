ООН допоможе тримати руку на пульсі Чорнобилю

До 23-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС ООН запровадила новий міжнародний проект науково обгрунтованого інформування про Чорнобильську катастрофу.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному відділі Представництва ООН в Україні.

Як зазначили у представництві, проект спрямований на забезпечення першочергових інформаційних потреб людей, які живуть на територіях, що постраждали від Чорнобильської аварії, в Україні, Росії та Білорусі.

"У межах виконання нового проекту ООН підтримує створення міжнародної науково-інформаційної мережі з питань Чорнобиля. На її функціонування в трьох країнах виділено 2,5 млн. доларів США", - зазначили в українському представництві ООН.

Як ідеться у повідомленні, основною метою трирічної ініціативи, що фінансується Довірчим фондом ООН з людської безпеки (за фінансування Програми розвитку ООН (ПРООН), МАГАТЕ, ВООЗ, ЮНІСЕФ, урядів Японії, Таїланду, Словенії), є переклад та адаптація найновітнішої наукової інформації про наслідки аварії на атомній станції у практичні поради щодо ведення здорового способу життя для населення, яке живе на постраждалих територіях.

Зокрема, в Україні діяльність мережі покриватиме населені пункти на Поліссі, які відносяться до 2-ї та 3-ї зон з посиленим контролем за рівнем радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Це Київська, Житомирська, Чернігівська та Рівненська області.

"Таким чином, надання науково-підтвердженої інформації для громад Чорнобильського регіону є спільним пріоритетом у діяльності ООН щодо подолання наслідків Чорнобиля в Україні, Росії та Білорусі... Особливий наголос у новій стратегії відновлення територій постраждалих від Чорнобиля робиться на наданні достовірної інформації щодо норм безпечного та здорового способу життя на уражених територіях", наголошується у повідомленні.

При цьому, йдеться у повідомленні, "існує постійна потреба в науково-обґрунтованій інформації, яка надасть можливість людям, які живуть на постраждалих територіях, безпечно та успішно планувати раціональне життя, повернутися до нормального життя, забезпечити стійкий розвиток цього регіону".