У Коломиї пройшов мистецький фестиваль «Писанка»

У місті Коломия Івано-Франківської області, де діє єдиний у світі музей писанкового розпису, пройшов мистецький фестиваль «Писанка».

Про це повідомили УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації.

Свято тривало протягом суботи-неділі на площі перед музеєм писанки. Свої Великодні композиції демонстрували майже 160 майстрів-писанкарів.

Основна мета фестивалю – збереження і примноження традицій, заохочення учнівської молоді до писанкарства, широка популяризація писанки, яка є символом Великодня, та ознайомлення з традиціями писанкарства в різних регіонах України, Європи і світу.

Понад 40 аматорських фольклорних колективів з Івано-Франківської, Чернівецької і Тернопільської областей показували свої Великодні концертні програми. На фестивалі працювали майстер-класи та відбулась виставка-продаж речей ужиткового мистецтва.

Учасники фестивалю отримали спеціальні дипломи, а переможці – цінні призи.