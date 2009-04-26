Закарпаття просить у Тимошенко і ВР 67 мільйонів гривень

Закарпатська область просить передбачити у змінах до держбюджету на 2009 рік 67,1 млн. грн. для відновлення об`єктів комунальної власності, зруйнованих внаслідок повені 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів ухвалили депутати Закарпатської обласної ради.

Загалом для відновлення таких об`єктів комунальної власності Закарпаття необхідно 85,1 млн. грн. З державного бюджету торік було виділено 17,3 млн. грн. (або 20% від потреби), що дозволило ввести у експлуатацію 54 із 267 запланованих об`єктів.

У зв`язку з відсутністю коштів субвенції з державного бюджету для відновлення об`єктів, які увійшли до уточненого Генерального плану проведення ремонтних і відновлювальних робіт приміщень та споруд бюджетних установ, об`єктів життєзабезпечення населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха, яке сталося у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях 23-27 липня 2008 року, та обмеженістю коштів обласного бюджету ремонтні та відновлювальні роботи цього року не проводяться, йшлося на засіданні облради.

«Це викликає стурбованість та соціальну напругу серед населення», - повідомив під час сесії голова Закарпатської обласної ради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ.