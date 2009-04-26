Пугачова сповідалася у Лаврі (фото)

Перебуваючи в Києві в рамках свого прощального гастрольного туру, Алла Пугачова у суботу, 25 квітня, відвідала Києво-Печерську Лавру. Поклонившись святиням стародавнього монастиря, співачка відвідала резиденцію Блаженнійшого Митрополита Володимира.

На прохання Алли Борисівни, секретар Предстоятеля єпископ Переяслав-Хмельницький Олександр сповідав співачку, а на завершення візиту дав їй архіпастирське благословення, повідомляє сайт "Православіє в Україні".

Раніше в газетах звучала інформація про те, що зірка, будучи в Києві, збирається відвідати Києво-Печерську Лавру: співачка хотіла відвідати своє деревце - п`ять років тому на території Лаври вона посадила клен.

Київ став першим містом у прощальному гастрольному турні Алли Пугачової.

22 квітня в столичному "Палаці Спорту" співачка дала ювілейний концерт - "Сни про любов".