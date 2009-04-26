З Донецької області цієї весни підуть служити в армію 2150 юнаків

З Донецької області цієї весни буде призвано на службу в армію 2150 юнаків.

Як повідомили УНІАН в регіональному медіа-центрі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, з 2150 призваних до служби юнаків регіону 1121 служитиме в Українській армії, 370 - одягнуть погони внутрішніх військ МВС України і ще 59 стануть військовослужбовцями Державної спеціальної транспортної служби України.

Так, минулої п`ятниці, 24 квітня, на збірному пункті Донецького обласного військкомату відбулися урочистості з нагоди проводів 110 юнаків на строкову військову службу.

88 юнаків першої військової команди служитимуть в учбових центрах і частинах безпосереднього підпорядкування Збройних Сил України і 22 - надінуть погони внутрішніх військ МВС.

Військовий комісар Донецького обласного військкомату полковник Ігор ДАЦЮК побажав юнакам "терпіння і витримки в оволодінні ратною справою, а також донбасівського характеру".

У свою чергу заступник Донецького мера Геннадій ТКАЧЕНКО подарував трьом найбільш підготовленим до служби у фізичному і моральному плані молодим солдатам подарунки - наручні годинники з символікою міста Донецька.