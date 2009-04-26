У світі розпочалося «полювання» на туристів з Мексики, які кашляють

Пасажири міжнародних авіарейсів з Мехіко з підозрою на свинячий грип госпіталізовані в Іспанії, Франції, Ізраїлі, а також Новій Зеландії, Великій Британії та інших країнах, повідомляє Лента.ру. Санітарні служби міжнародних аеропортів продовжують перевіряти туристів на ознаки респіраторних інфекцій – підвищену температуру, скарги на біль у м`язах і сухий кашель.

В іспанських провінціях Більбао, Валенсія і Альманса з підозрою на мексиканський грип госпіталізовані троє людей, які повернулися з Мехіко. За даними Мінохоронздоров`я Іспанії, діагноз госпіталізованим буде поставлений протягом 48 годин.Двох туристів, які побували в Мексиці, госпіталізовано у Франції, одного – в Ізраїлі. Причини їх нездужання з`ясовуються.

Тим часом, за словами глави Мінохоронздоров`я Нової Зеландії Тоні Райала (Tony Ryall), ймовірність того, що десять госпіталізованих напередодні школярів, які повернулися з Мехіко, інфіковані новою формою грипу, розцінюється як висока. Міністр відзначив, що перші вірусологічні дослідження підтвердили, що школярі хворі на грип. Чи йде мова про новий різновид грипу, поки не зрозуміло. У будь-якому випадку, підкреслив глава Мінохоронздоров`я, стан госпіталізованих не викликає побоювань, і вони швидко йдуть на поправку.

Тим часом, масове виявлення пасажирів з ознаками інфекційних захворювань триває в усіх найбільших аеропортах світу. Наприклад, у токійському аеропорту Наріта в зоні прибуття встановлено спеціальний скануючий пристрій, що дозволяє виявляти людей з підвищеною температурою тіла.

Екстрені заходи пояснюються тим, що ознаки зараження свинячим грипом мало чим відрізняються від грипу звичайного. Тим часом, на думку ВООЗ, новий штам, що з`явився в Мексиці, може викликати нову глобальну пандемію грипу.