США оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я

Влада США оголосила надзвичайний режим роботи всіх систем охорони здоров’я і медичних установ.

У країні 20 підтверджених випадків захворювання людей на свинячий грип. Летальних випадків не було.

4 випадки захворювання підтверджено в Канаді.

У Новій Зеландії перевіряють на зараження новим вірусом 25 школярів і вчителів, які повернулися з поїздки до Мексики.

З`явилися підозрілі випадки і в Європі: 2 - у Франції і 6 - в Іспанії

В Мексиці, де почався спалах хвороби, від неї загинула 81 людина, заразилися понад 1300 осіб.

По всьому світу вживають екстрених заходів, щоб не допустити поширення нового штаму вірусу грипу.

Радіо Свобода