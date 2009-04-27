США оголосили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я
00:15, 27 квітня 2009Суспільство
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Загроза епідемії
Влада США оголосила надзвичайний режим роботи всіх систем охорони здоров’я і медичних установ.
У країні 20 підтверджених випадків захворювання людей на свинячий грип. Летальних випадків не було.
4 випадки захворювання підтверджено в Канаді.
У Новій Зеландії перевіряють на зараження новим вірусом 25 школярів і вчителів, які повернулися з поїздки до Мексики.
З`явилися підозрілі випадки і в Європі: 2 - у Франції і 6 - в Іспанії
В Мексиці, де почався спалах хвороби, від неї загинула 81 людина, заразилися понад 1300 осіб.
По всьому світу вживають екстрених заходів, щоб не допустити поширення нового штаму вірусу грипу.
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