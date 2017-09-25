В Умані між хасидами сталася різанина

В Умані Черкаської області між паломниками-хасидами виник конфлікт, який закінчився ножовим пораненням одного з чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Постраждав 42-річний громадянин Ізраїлю. З проникаючим ножовим пораненням він перебуває в лікарні.

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У причетності до скоєння цього кримінального правопорушення підозрюється 52-річний громадянин Ізраїлю. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом Уманським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, в Умані у результаті вибуху постраждав 13-річний паломник-хасид.