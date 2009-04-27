На батьківщині Балоги створять ландшафтний парк

У Закарпатській області буде створено регіональний ландшафтний парк «Притисянський».

Як повідомив УНІАН начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Закарпатській області Андрій ПОГОРЄЛОВ, відповідне рішення прийняли депутати Закарпатської обласної ради.

Згідно з рішенням, регіональний ландшафтний парк «Притисянський» буде створено на території Берегівського, Виноградівського, Мукачівського та Ужгородського районів. Його загальна площа становитиме 11357,66 га.

За А.ПОГОРЄЛОВА, Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Закарпатській області у тримісячний термін має затвердити Положення про регіональний ландшафтний парк «Притисянський», а протягом 2009 року в установленому законодавством порядку зняти з обліку об`єкти природно-заповідного фонду, що увійшли до складу парку.

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства протягом цього року зобов’язане передати площу 1879,1 га з лісфонду ДП «Виноградівське лісогосподарство» до складу регіонального ландшафтного парку «Притисянський» згідно з вимогами чинного законодавства.

Обласна державна адміністрація до 1 червня 2009 року має вирішити питання щодо розміщення адміністрації парку «Притисянський».

А.ПОГОРЄЛОВ також повідомив, що видатки на утримання дирекції та функціонування парку «Притисянський» будуть здійснюватись в основному із Закарпатського обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, власних коштів створюваного регіонального ландшафтного парку, інвестиційних проектів, грантів тощо.