В окупованому Криму різко скоротилася кількість учнів, які навчаються українською мовою - ООН

В Організації Об'єднаних Націй заявляють, що в окупованому Росією Криму різко скоротилася кількість учнів, які навчаються українською мовою.

Про це йдеться у тематичній доповіді "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

"Кількість учнів, які навчаються українською мовою, різко скоротилася. У 2013/14 навчальному році українською мовою навчалося 12694 осіб. Після окупації Криму у 2014/15 навчальному році це число зменшилося до 2154, у 2015/16 − до 949, в 2016/17 − до 371. У квітні 2015 року з Криму виїхав багаторічний директор єдиної україномовної гімназії Сімферополя, імовірно, через погрози й утиски. За період з 2013 року до 2017 року кількість українських шкіл зменшилася з семи до однієї, а число українських класів − з 875 до 28", - сказано у звіті.

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"Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що головними причинами такого зменшення є переважно російське культурне середовище і виїзд тисяч проукраїнських жителів Криму на материкову частину України. Повідомлялося також про тиск з боку деяких вчителів та адміністрацій шкіл щодо припинення викладання українською мовою", - повідомили в ООН.

"Що стосується університетського рівня, то у вересні 2014 року був закритий факультет української філології та українознавства в Таврійському національному університеті ім. Вернадського, а більшість його педагогічного колективу було звільнено. Кафедри української філології, культури української мови, теорії та історії української мови були об'єднані. До кінця 2014 року українську мову як мову викладання було виключено з університетської освіти в Криму", - йдеться у доповіді.