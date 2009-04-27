Єврокомісія скликає екстрене засідання щодо свинячого грипу

Єврокомісія скликає екстрене засідання міністрів охорони здоров`я країн ЄС через загрозу поширення свинячого грипу, який став причиною смерті 103 осіб у Мексиці і поширюється зараз у США, передає Reuters .

«Комісар, відповідальний за здоров`я населення, вже скликав екстрену нараду міністрів охорони» здоров`я, - повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу. «Дуже рано коментувати ситуацію. Ми відстежуємо її дуже уважно», - відзначив він.

Газета.ру