Єврокомісія скликає екстрене засідання щодо свинячого грипу

10:44, 27 квітня 2009
Суспільство
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У Мексиці померло 103 людини

Єврокомісія скликає екстрене засідання міністрів охорони здоров`я країн ЄС через загрозу поширення свинячого грипу, який став причиною смерті 103 осіб у Мексиці і поширюється зараз у США, передає Reuters .

«Комісар, відповідальний за здоров`я населення, вже скликав екстрену нараду міністрів охорони» здоров`я, - повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу. «Дуже рано коментувати ситуацію. Ми відстежуємо її дуже уважно», - відзначив він.

Газета.ру

 

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