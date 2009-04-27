На Тернопільщині обрушилася церква УПЦ МП
10:57, 27 квітня 2009Суспільство
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Здана в експлуатацію в 1995 році
У ніч проти 26 квітня у селі Кинахівці Збаразького району Тернопільщини сталося часткове руйнування церкви Святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Московського патріархату, зданої в експлуатацію у 1995 році.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зруйновані дві опорних стіни та частина даху храму. Жертв і постраждалих немає.
Причина руйнування встановлюється.
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