На Тернопільщині обрушилася церква УПЦ МП

10:57, 27 квітня 2009
Суспільство
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Здана в експлуатацію в 1995 році

У ніч проти 26 квітня у селі Кинахівці Збаразького району Тернопільщини сталося часткове руйнування церкви Святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Московського патріархату, зданої в експлуатацію у 1995 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зруйновані дві опорних стіни та частина даху храму. Жертв і постраждалих немає.

Причина руйнування встановлюється.

 

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