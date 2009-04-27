Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,02 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 26 квітня, курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився, повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,055 грн., із продажу – 8,06-8,10 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,48 грн., курс купівлі дещо зменшився, порівняно з 26 квітня, продають по 10,73 грн. - на 0,5% дорожче. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,60 грн., із продажу – в межах 10,60-10,83 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні зменшився на 2,6%, порівняно з 26 квітня, і становить у середньому 0,2240 грн., продажу – на 2% підвищився – до 0,2471 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,239 грн., із продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,08 грн. (курси майже не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,50 грн., продажу – 10,71 грн., курси майже не змінилися відучора.

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках підвищився на 0,8%, порівняно з 26 квітня, і становить 0,2228 грн., курс продажу – також підвищився на 0,8% - до 0,2502 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,95/8,08 грн., євро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,025/8,05 грн., євро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 27 квітня, становить 7,70, до євро – 10,18864, до російського рубля – 0,23041.