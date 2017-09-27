Напередодні пожежі у Вінницькій області проводили контрдиверсійну операцію – журналіст

СБУ, ЗСУ та МВС напередодні пожежі на складі боєприпасів в Калинівці проводили у Вінницькій області контрдиверсійну операцію. Щоб уникнути паніки і чуток вона проводилася під виглядом "антитерористичних навчань". Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

"26-27 вересня на території Вінницької області здійснювався пошук диверсантів під керівництвом Антитерористичного центру СБУ. Інформація про навчання була опублікована СБУ за вісім годин до вибуху. Про можливість диверсій з боку російських спецслужб оперативна інформація надходила. Однак мета диверсії не була точно встановлена", - написав журналіст на своїй сторінці в Facebook у ніч на середу, 27 вересня.

Бутусов також зазначив, що локалізувати загоряння вже неможливо, вибухи боєприпасів продовжуються і посилюються.

"Ніякі пожежні засоби цю стихію не блокують. Слід чекати ранку, коли вибухне і вигорить основна частина боєприпасів, і тоді вдасться оцінити розмір біди", - додав він.