Поки немає нового Президента, армію краще не збільшувати

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що концепцію подальшого розвитку Збройних сил України повинен запропонувати новообраний Президент.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він, зокрема, прокоментував законодавчу ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який минулого тижня вніс до парламенту як невідкладний проект закону, яким передбачається до кінці 2010 року збільшити чисельність ЗСУ з нинішніх 184 тис. до 212 тис.

“Минулого тижня Президент, нарешті, нехай із запізненням, але вніс до Верховної Ради проект закону про чисельність Збройних сил України”, - нагадав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що у профільному парламентському комітеті ця законодавча ініціатива глави держави буде розглянута після травневих свят.

Водночас А.ГРИЦЕНКО висловив думку, що законопроект Президента буде підтриманий частково.

“Скоріше за все, наш комітет – це попередня моя особиста думка – навряд чи підтримає затвердження чисельності (ЗСУ – УНІАН) на кілька років уперед”, - сказав голова комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони. Він пояснив, що збільшення чисельності військовослужбовців на фоні відсутності прямої воєнної загрози для держави і вкрай несприятливої економічної ситуації, яка не дозволяє утримувати на належному рівні армію у нинішній чисельності, є “поки що непереконливою пропозицією”.

“Ми пропонуватимемо Верховній Раді затвердити чисельність на лише 2009 рік”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, було б цілком логічним, щоб своє бачення подальшого розвитку Збройних сил, параметри їх чисельності запропонував вже новообраний Президент України.

“Найголовніше тут - запропонувати таку ресурсну базу, щоб армія розвивалася. Адже дуже легко затвердити більшу чисельність, але при цьому кошти не з’являться”, - підсумував А.ГРИЦЕНКО.