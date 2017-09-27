Диверсія чи недбальство: реакція соцмереж на вибухи в Калинівці

16:04, 27 вересня 2017
Суспільство
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Частина користувачів соцмереж переконана, що вибухи сталися через російську диверсію.

Користувачі соцмереж діляться думками стосовно вибухів на одному з найбільших в Україні складів боєприпасів у Калинівці Вінницької області.

Частина користувачів соцмереж переконана, що вибухи сталися через російську диверсію. Цієї ж думки притримуються і провладні політики та чиновники.

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Також популярна думка, що таким чином можуть просто ховати наслідки розкрадань, які могли відбуватися на території складів. Або ж це елементарна недбалість.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

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Теги: #вибухи боєприпасів#вибухи в Калинівці