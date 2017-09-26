Вибухи на складі боєприпасів в Калинівці: до ліквідації залучено 2 пожежних танки, жителі говорять про евакуацію

23:48, 26 вересня 2017
Інциденти
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За інформацією очевидців і користувачів соцмереж, вже почалася евакуація людей з прилеглих до епіцентру вибуху будинків.

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В місті Калинівка, Вінницька область, почалися вибухи на складі боєприпасів.

За інформацією очевидців і користувачів соцмереж, вже почалася евакуація людей з прилеглих до епіцентру вибуху будинків.

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"Близько 22:00 в підрозділи ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки. До місця події направлені підрозділи ДСНС. На місці події формується зведений загін", - повідомляє МВС України в Facebook.

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Теги: #вибухи на складі боєприпасів в Калинівці Вінницька область