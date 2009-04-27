Україна ратифікувала Сінгапурський договір про право товарних знаків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків”.

Текст документа обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала Сінгапурський договір про право товарних знаків 15 квітня.

Сінгапурський договір про право товарних знаків розроблений на основі прийнятих у міжнародній практиці норм та процедур, що відображають сучасні тенденції у сфері охорони інтелектуальної власності.

До договору додаються правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків, що стосуються порядку регулювання будь-яких адміністративних вимог, питань або процедур щодо договору і містять типові міжнародні форми повідомлень.

Договір та правила застосовуються не лише до зримих позначень, а й до усіх типів позначень, з яких можуть складатися знаки згідно з правом договірної сторони (держави або міжурядової організації), та включають формальності щодо представлення усіх типів знаків, що містять зримі позначення (та їхніх певних форм, зокрема голографічних, кольорових, позиційних чи рухових знаків) і незримі позначення.

Крім того, порівняно з Договором про закони щодо товарних знаків, у Сингапурському договорі розширено види засобів і форм передачі заявки на знаки та іншої інформації щодо заявки чи реєстрації знаків, які може вибирати договірна сторона. Зокрема, вона може визначити чи приймати повідомлення на папері, в електронній формі або в будь-якій іншій формі.

Договірна сторона може вимагати, щоб будь-яке повідомлення було викладене встановленою мовою, та не може вимагати підтвердження, нотаріального посвідчення, автентифікації, легалізації або будь-якого іншого засвідчення будь-якого перекладу повідомлення, відмінного від передбаченого договором, а також підпису повідомлення на папері, за винятком підпису щодо відмови від реєстрації.

Ще однією особливістю договору є допоміжні заходи договірної сторони у разі недотримання заявником, володільцем або іншою заінтересованою стороною строку для вчинення дії під час процедури щодо заявки чи реєстрації.

Договір встановлює також вимоги щодо реєстрації ліцензії на використання знаку, зміни та анулювання реєстрації ліцензії, визначає наслідки відсутності реєстрації ліцензії та недотримання вимог щодо використання знаку за ліцензією. При цьому правилами передбачено три види ліцензії: виключна, невиключна чи одинична.