Чиновники Міноборони віддали під "прихватизацію" ціле військове містечко

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України викрито факти перевищення службових повноважень службовими особами одного з підрозділів Міністерства оборони України та здійснення службовими особами підприємницької структури службового підроблення і заволодіння шляхом обману чужим майном - будівлями військового містечка у місті Житомирі.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Встановлено, що службовими особами згаданого підрозділу Міноборони України було підписано угоду про спільну інвестиційну діяльність на будівництво житла для військовослужбовців з комерційною структурою, а також листи до Житомирської міськдержадміністрації про відмову від оренди земельної ділянки площею 6,43 га на користь згаданої фірми та акти прийому-передачі військового майна.

Надалі комерційне підприємство за договором купівлі-продажу продало зазначене нерухоме майно товариству з обмеженою відповідальністю, не виконавши перед Міноборони України жодних інвестиційних зобов`язань. Рішенням сесії Житомирської міськради згадане ТОВ отримало земельну ділянку вказаною площею, ринкова вартість якої становить 18,6 мільйона гривень.

Діями службових осіб згаданої структури Міноборони завдано державі збитки у сумі 46,5 мільйона гривень, з яких 27,9 млн. грн. – вартість майна військового містечка та 18,6 млн. грн. – вартість земельної ділянка площею 6,43 га.

За цим фактом Генпрокуратурою України порушено кримінальну справу. Триває розслідування.