Мешканці Карпат ризикують втратити "гірську" доплату

Закарпатська обласна рада виступає проти ухвалення нової редакції закону про розвиток гірських населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Кабінету міністрів України депутати Закарпатської облради прийняли 24 квітня на двадцять четвертій сесії Закарпатської обласної ради V скликання.

Депутати стурбовані ситуацією, що може виникнути у разі схвалення законопроекту «Про розвиток гірських територій в Україні», який перебуває на розгляді в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.

«Цей документ розроблено без попереднього обговорення з представниками органів місцевого самоврядування територій, що віднесені до гірських, ним пропонується, починаючи з 2010 року, знизити, а з 2012 року припинити доплату працівникам бюджетної сфери, пенсіонерам, студентам, а також скасувати передбачені чинним законодавством види матеріальної допомоги громадянам, які мають статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського», - уточнив голова Закарпатської облради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, відміна доплат за проживання на гірських територіях значно звужує соціальні гарантії для населення гірських районів, що може призвести до негативних економічних та соціальних явищ, суттєво погіршить матеріальне становище горян, посилить соціальну напругу в регіонах, призведе до відтоку кадрів, насамперед, вчителів та лікарів із сільської місцевості, закріплення яких на місцях і без того є проблемою.

На думку М.КІЧКОВСЬКОГО, також необхідно враховувати той фактор, що багато населених пунктів у гірській місцевості постійно перебувають у зоні можливої загрози стихійного лиха.

Голова Закарпатської облради нагадав, що зазначене питання раніше вже порушували Асоціація органів місцевого самоврядування Гуцульщини та Івано-Франківська обласна рада.

З огляду на все це, за словами М.КІЧКОВСЬКОГО, було підготовлене звернення Закарпатської облради до Кабміну, в якому депутати просять враховувати позицію місцевих громад гірських районів з цього питання і залишити чинним закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Довідка УНІАН. У даний час в Департаменті місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду перебуває на розгляді проект закону України «Про розвиток гірських територій в Україні».

Проектом передбачається знизити доплату працівникам, яким, відповідно до постанови Кабміну від 11.04.1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах“, здійснюється доплата до зарплат. Цим проектом закону також пропонується, починаючи з 2010 року, знизити, а з 2012 року припинити доплату пенсіонерам до пенсій, студентам до стипендій і всіх передбачених чинним законодавством видів матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського. Крім того, за проектом, з 1 січня 2010 року втрачає чинність закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», статтею третьою якого передбачені державні гарантії соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських.

Як заявив голова правління Асоціації органів місцевого самоврядування регіонів Гуцульщини Дмитро СТЕФЛЮК, закон, у разі його ухвалення, вплине на економічний розвиток гірських територій, на яких в Україні проживає близько 1 млн. громадян.