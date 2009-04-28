В Україні створюється асоціація споживачів газу

Ряд компаній споживачів природного газу в Україні вирішили створити Асоціацію «Українське об`єднання споживачів природного газу». Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ініціативної групи зі створення асоціації Віталій ДЕМ’ЯНЮК.

За його словами, мета створення асоціації - захист інтересів споживачів газу, участь у розробці концепції реформування внутрішнього ринку газу, а також сприяння впровадженню програм енергоефективності.

«Ми сподіваємося, що асоціація стане тим майданчиком, який, у передусім, зможе чітко сформулювати першочергові проблеми споживачів, донести ці проблеми до органів державної влади й брати участь у формуванні правил гри на внутрішньому ринку», - сказав В.ДЕМ’ЯНЮК.

За його словами, для досягнення мети асоціація сподівається об`єднати споживачів енергетичного сектору, хімічної галузі, газопостачальні компанії й фізичних споживачів. При цьому об`єднання планує запозичувати досвід участі в реформуванні й контролі над газовим ринком у аналогічних організацій, що вже діють у Європейському союзі та Російській Федерації.

Відповідаючи на запитання, чи не є цілі асоціації з обмеження дій монополіста НАК «Нафтогаз України» «прогазпромівськими», В.ДЕМ’ЯНЮК зазначив: «Наша мета не обмежити «Нафтогаз», наша мета дати можливість «Нафтогазу» почути ту проблематику, яка є у споживачів, і при формуванні газового ринку ми, як асоціація, хотіли б бачити, що ті інтереси, які ми декларуємо, вони враховуються».

В.ДЕМ’ЯНЮК повідомив, що на сьогоднішній день своє бажання стати членом асоціації виявили 25 компаній. Передбачається, що процес юридичної реєстрації об`єднання завершиться до липня цього року.