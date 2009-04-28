У Лисичанську стався вибух у житловому будинку
08:58, 28 квітня 2009Суспільство
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Зруйновано дві стіни
У місті Лисичанськ Луганської області вчора вдень стався вибух у квартирі на 4-му поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Луганській області, вибухом зруйновано дві стіни та частково пошкоджена суміжна стіна з сусідньою квартирою.
За попередніми висновками, вибух стався через несправність електричного водонагрівача. Жертв немає.
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