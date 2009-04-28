Тимошенко дала регіонам три дні на сплату боргу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зобов`язала місцеву владу в триденний термін забезпечити погашення боргів за газ підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), які на сьогоднішній день становлять 4,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з керівниками органів місцевого самоврядування, присвяченому цьому питанню.

Вона підкреслила, що неплатежі підприємств ТКЕ ускладнюють оплату газу зі сторони НАК «Нафтогаз України».

«Хочу нагадати, що цей обсяг – 4,9 млрд. грн. – це вартість природного газу, який отримує Україна за два місяці. Тобто по суті 4,9 млрд. - це вже два місяці можна було не розраховуватися за природний газ, якби уряд разом із НАК «Нафтогаз» не шукали таких креативних шляхів розрахунку й не робили ці розрахунки всупереч такій платіжній дисципліні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що найбільші борги за газ мають підприємства ТКЕ Донецька – 357 млн. грн., Кривого Рогу – 282 млн., Одеси – 186 млн., Запоріжжя 181 млн., а також Дніпропетровська, Сімферополя та Луганської області. Прем`єр зазначила, що Київ завдяки запропонованій урядом моделі розрахунку скоротив борги за газ на 1,2 млрд. грн. Проте "Київенерго" на сьогодні має борг 386 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала місцевій владі для розрахунків модель, яка була використана для розрахунків за газ у столиці. Суть моделі полягає в тому, що місцева влада визначає для себе банк для здійснення платежів і укладає договірні угоди з обслуговування боргів. «Обслуговування йтиме таким чином: комерційний банк надає місцевій адміністрації спеціальні кредити, а адміністрація після рішення ради має право надати комерційному банку вексель. Далі цими кредитними ресурсами необхідно розрахуватися підприємствам ТКЕ за отриманий природний газ. Безумовно, за підтримки уряду між комерційним банком і Національним банком із забезпечення ліквідності також будуть встановлені спеціальні відносини», - сказала прем`єр-міністр. Вона визнала, що це досить складна робота, але місцевій владі її необхідно виконати за три квітневі дні, що залишилися.

Координатором процесу прем`єр призначила керівника групи своїх радників Віталія ГАЙДУКА, а також заступників голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА і Юрія КОЛБУШКІНА й заступника міністра фінансів Анатолія МЯРКОВСЬКОГО.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.