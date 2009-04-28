Через свинячий грип інвестори почали... ховати активи?

Зростаючий ризик того, що пандемія свинячого грипу може знищити крихкі ознаки відновлення економіки, змусив стривожених інвесторів шукати "тиху гавань" для активів, пише Reuters.

Агентство зазначає, що більшість ринків нервують. Нафта подешевшала ще на 1%, опустившись нижче 50 дол. за барель, через занепокоєння, що пандемія завдасть збитків і без того постраждалій світовій економіці й покладе край повітряним подорожам.

Більшість азіатських фондових ринків відступили на негативну територію, а ієна досягла семитижневого максимуму до євро й місячного - до долара, оскільки інвестори скорочують позиції по ризикованих валютах.

Акції фармацевтичних компаній як і раніше зростають, а котирування авіаліній знову знизилися.

Спалах свинячого грипу в Мексиці відбувся саме в той момент, коли регулятори всього світу почали говорити про початок відновлення економіки після багатьох місяців спаду. Тепер відновлення знову під сумнівом, зазначає агентство.

Адміністрація США заявила, що поки дуже рано прогнозувати вплив свинячого грипу на економіку, але представники міністерства фінансів спостерігають за ситуацією.

Голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН сказав телеканалу CNBC, що не очікує відновлення економіки раніше 2010 року, незалежно від впливу вірусу.

За оцінками Світового банку, зробленими в 2008 році, пандемія грипу може коштувати 3 трлн. доларів і призвести до зниження світового ВВП майже на 5 відсотків.