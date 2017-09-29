Летів низько й раптом упав: очевидці про падіння військового літака під Хмельницьким (відео)

На Хмельниччині розбився військовий літак, загинули двоє пілотів. Хто вони - досвідчені льотчики чи курсанти - військове командування поки що не повідомляє. Зв'язок із навчальним Л-39 диспетчери втратили опівдні, коли він мав бути в небі над Старокостянтинівом. А згодом уламки знайшли у кукурудзяному полі неподалік села Берегелі, передає ТСН.

Літак упав десь на поле. Поліцейські та військові очепили повністю усю територію й нікого туди не пускають. У небі над місцем падіння кружляв літак. Ймовірно, він шукав уламки Л-39. За словами очевидців, вони розлетілися щонайменше на 200 метрів. Два пілоти загинули одразу. Їхні прізвища поки не оприлюднюють.

Біля місця падіння - дворівневі блокпости: спершу не пропускають поліцейські, потім - військові.

Журналістам вдалося віднайти очевидця, який перший прибув на місце падіння літака. Каже, Л-39 летів низько і раптово упав.

"Нічого не передбачало якихось катастроф, він нормально летів. Нічого він не димів. Різко пішов уліво й донизу", - каже очевидець Юрій Кондратюк.

Чоловік каже, пілоти, ймовірно, намагалися катапультуватися: "Бачу - строп лежить. Видно, хотів катапультуватися. Напевно, не встиг парашут розкритися, бо низька висота була. Ми приїхали, ще нікого не було. Догорає літак. Тут валяється рука. В кукурудзі труп один. Другого я не бачив".

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Ще один очевидець розповідає, що літаків було два. Коли один упав, другий зробив кілька кіл над ним і відлетів.

"Один покружляв, а цей падав. І він, напевне, щоб на село не попасти, поїхав прямо на кукурудзу", - говорить очевидець Віктор Розумний.

Імовірно, Л-39 або "Альбатрос" здійнявся в небо з військової частини у Староконстянтинові - вона розташована неподалік. Там від коментарів відмовляються. Стислу інформацію надає лише прес-служба повітряних сил: "На місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи, а також для з'ясування обставин на місце виїхала комісія командування повітряних сил. Проводяться слідчо-оперативні дії. Причини з'ясовуються".

З офіційних джерел відомо, що це був тренувальний політ. А літак Л-39 якраз і призначений для відпрацювання навичок пілотів-винищувачів. Він є на озброєнні у 30 країнах.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці кваліфікували падіння військового літака на Хмельниччині як порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки.

29 вересня на Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району внаслідок падіння навчально-військового літака Л-39, який виконував навчальний польот, загинули двоє пілотів. Літак впав на кукурудзяне поле.