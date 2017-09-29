На місці падіння військового літака на Хмельниччині триває пошук уламків (фото)

На місці падіння навчально-тренувального літака на Хмельниччині тривають пошуки фрагментів та уламків, передає Depo.Хмельницький.

"Журналістів не допускають і коментарів на місці ні командування, ні прокуратура не дають. Наразі над місцем трагедії літає квадрокоптер і прилетів ще якийсь літак", - повідомили в ефірі 112 каналу.

Читайте такожУламки військового літака під Хмельницьким розлетілись на понад 1 км, не відкидають зовнішні фактори

Прокоментувати ситуацію у командування ПС ЗСУ обіцяють згодом, а військова прокуратура обіцяє оприлюднити деталі та результати слідства аж приблизно за місяць.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо авіакатастрофи на Хмельниччині за ст.416 Кримінального кодексу - порушення правил польотів або підготовки до них.

На Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району внаслідок падіння учбово-військового літака Л-39 загинули двоє пілотів. Літак впав на кукурудзяне поле.