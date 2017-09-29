Авіакатастрофу на Хмельниччині кваліфікували як порушення правил польоту

Правоохоронці кваліфікували падіння військового літака на Хмельниччині як порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор сил АТО Олег Сенюк.

«За вказаним фактом прокуратура гарнізону внесла відомості до реєстру досудових розслідувань та розпочала досудове розслідування за ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки)», - написав він.

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Сенюк зазначив, що на місці події працює слідча група військових прокурорів Хмельницького гарнізону під керівництвом прокурора гарнізону Олексія Стражника. Причини та обставини падіння літака встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, на Хмельниччині неподалік села Берегелі Красилівського району внаслідок падіння учбово-військового літака Л-39, який виконував навчальний польот, загинули двоє пілотів. Літак впав на кукурудзяне поле.