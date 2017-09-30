Уряд ФРН засудив незаконні вироки Умерову і Семені

Уряд ФРН засудив винесення у тимчасово окупованому Криму незаконних вироків заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову і журналісту Радіо Свобода Миколі Семені.

Про це заступник речника уряду ФРН Ульріке Деммер заявила на прес-конференції в Берліні 29 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

"Ці вироки наповнюють нас почуттям глибокої стурбованості, оскільки вони вкотре підтверджують справедливість доповіді верховного комісара ООН з прав людини від 25 вересня про плачевну ситуацію з правами людини у незаконно анексованому Росією Криму", - заявила Деммер.

Вона звернула увагу на те, що обидва вироки були винесені російськими судовими інстанціями, які не мали права ухвалювати рішення в Криму.

"Федеральний уряд закликає звільнити затриманих", - зазначила Демер.

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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня так званий "залізничний суд Сімферополя" засудив кримського журналіста Семену до 2,5 років позбавлення волі умовно. Російська влада звинуватила його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

27 вересня підконтрольний Росії так званий «сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років ув’язнення у колонії-поселенні. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.