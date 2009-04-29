Екс-суддя Зварич проситься на волю

Дев`ятого травня закінчується двомісячне перебування колишнього судді Ігоря Зварича в СІЗО, після чого його повинні або залишити за гратами на час слідства, або відпустити додому на підписку про невиїзд. Засідання Печерського суду Києва, який повинен вирішити його долю, мало відбутися у понеділок. Але адвокати попросили перенести слухання на інше число, оскільки про проведення дізналися того ж дня і не встигали добратися зі Львова до Києва. Поки дату не визначили, швидше за все, це буде після свят. Як повідомляє газета "Сегодня", посилаючись на джерела в правоохоронних органах, Зварич не дає свідчень слідству. Крім цього, він збирається проситися на волю, мотивувавши це нібито погіршенням стану здоров`я.