Геращенко запропонувала поставити обов’язкову вимогу щодо негайного звільнення всіх заручників

Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко розповіла, що питання звільнення заручників заблоковане уже рік. Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.

За її словами, дуже важливо добиватися виконання Мінських угод Росією і її маріонетками, починаючи від безпекового пункту і закінчуючи гуманітарним. Вона додала, що потрібно поставити обов’язкову вимогу негайно звільнити всіх заручників: «тих політв’язнів Кремля, хто перебуває в російських тюрмах, і тих, хто на окупованих територіях по три роки сидять, і кримських татар».

«Це не є пристойним, що у нас вже рік заблоковано питання звільнення заручників. Нас шантажують заручниками. І очевидно, що українські заручники на Донбасі не можуть чекати миротворців, тому що це процес не завтрашнього дня. Їх треба витягувати сьогодні. І моє бачення таке, що ми маємо поставити обов’язкову вимогу негайно всіх звільнити», - розповіла Геращенко.

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Також Геращенко згадала останні вироки окупаційної влади Кремля. Серед них один з лідерів кримськотатарського народу, засуджений в анексованому Криму, Ільмі Умеров та заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«А за останні кілька тижнів окупаційна влада Кремля винесла кілька страшних вироків. Ільмі Умеров (один з лідерів кримськотатарського народу, засуджений в анексованому Криму, - ред.) - два роки. У нього хвороба Паркінсона. Для нього два роки в колонії означає... Це означає просто недоступ до лікування. Це означає, що вони таким чином просто вбивають людину, яка просто має голос. Так само Ахтем Чийгоз (заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, - ред.), який отримав вісім років. За що? Тільки за проукраїнську позицію. Вони закривають рота всім, щоб зламати всю кримськотатарську спільноту», - прокоментувала Геращенко.

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Геращенко вважає, що Україна має щодня тиснути на партнерів саме з гуманітарного питання.

«І це непристойно, що тільки Україна про це говорить. Так, зараз є реакція Європейського союзу на вирок Умерова, але цього дуже мало. Ми маємо щодня тиснути на наших партнерів саме з гуманітарного питання», - прокоментувала вона.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що переговори про звільнення заручників на Донбасі зайшли в глухий кут. Українська сторона готова передати на обмін бойовикам 313 осіб.