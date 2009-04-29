Завтра у Києві - спека

30 квітня в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму, а вдень у південних областях та у Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 8-13°, вдень - 21-26°, на півдні - 14-19°; у Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 10-15°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 21-26°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-13°, вдень - 24-26°.