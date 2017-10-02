У МЗС попереджають українців про ускладнення роботи транспорту в Каталонії 3 жовтня

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) попереджають українців про ускладнення роботи транспорту в Каталонії через акцію протесту, яка запланована на 3 жовтня. Про це у Twitter повідомляє Департамент консульської служби МЗС.

Читайте такожМЗС рекомендує українцям уникати місця масових скупчень людей у Каталонії"3 жовтня планується загальна протестна акція в Каталонії. Очікується ускладнення транспортних комунікацій", - заявили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 жовтня, у Каталонії пройшов референдум щодо незалежності регіону, який центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

Іспанська поліція жорстко протидіяла виборчому процесу, вилучаючи скриньки для голосування і бюлетені. На деяких дільницях сталися сутички правоохоронців з активістами. Поліція застосовувала гумові кулі, кийки. За повідомленнями влади, було травмовано близько 900 людей.

В уряді Каталонії заявили, що на референдумі близько 90% виборців відповіли "так" на запитання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою з республіканською формою правління?".