Немає сумніву, Україна отримає другий транш кредиту МВФ

Глава місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ підтверджує, що Україна отримає від МВФ другий транш кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, який кілька хвилин тому розмовляв з нею по телефону.

Г.НЕМИРЯ назвав недостовірною інформацію, поширену сьогодні в ЗМІ про те, що кредитування України може бути припинене.

У присутності журналістів Г.НЕМИРЯ зателефонував Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, і вона повідомила, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 13 травня т.г. За її словами, на сьогодні немає жодних підстав сумніватися в тому, що фонд продовжить надавати Україні фінансування.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Україні працювала місія МВФ на чолі з Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ. За словами Дж.ПАЗАРБАЗІОЛУ, Міжнародний валютний фонд планує надати Україні другий транш фінансової допомоги в сумі 2,8 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в об`ємі 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.