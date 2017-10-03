Луценко просить президента збільшити кількість суддів в облсудах: щоб корупціонери не "прогулювали" тюрму

Генеральний прокурор Юрій Луценко просить президента України Петра Порошенка до кінця року збільшити кількість суддів в усіх обласних судах для прискорення розгляду корупційних кримінальних проваджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Харкові.

Генпрокурор зазначив, що процес створення антикорупційних судів в усіх регіонах України та їхньої касаційної інстанції у Верховному суді очевидно триватиме від року до півтора.

"Тому, в цей час, я впевнений, що ми не можемо просто очікувати на створення цих інституцій. Ми повинні збільшувати кількість нових - ще раз підкреслюю для всіх, в тому числі моїх опонентів - нових суддів, які би розглядали 4 тисячі корупційних справ", - сказав Луценко.

Читайте такожГорбатюк заявляє, що Луценко його ігнорує вже 9 місяців

"Фактично зараз щодня чотири тисячі обвинувачених в корупції «прогулюють» тюрму, і чекати півтора року ми не маємо права, тому я звертався до президента останніми днями з проханням використати його конституційні повноваження, які він має до кінця поточного року, і збільшити кількість суддів в усіх судах обласних, в центрі, з тим, щоб різко активізувати розгляд кримінальних корупційних справ, що знаходяться на розглядах в судах", - наголосив генпрокурор.

"Сподіваюся, що цей процес розпочнеться в столиці, де знаходяться найбільш резонансні справи, але торкнеться всіх обласних центрів країни", - додав генпрокурор.