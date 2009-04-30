Поліпшилися показники в єврозоні

У квітні індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) зріс у єврозоні на 2,5 пункта порівняно з березнем – до 67,2 пункта, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 3,5 пункта – до 63,9 пункта.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, в обох зонах індекс економічних очікувань продемонстрував перше суттєве зростання з травня 2007 року.

За інформацією прес-служби, ріст пояснюється передусім зростанням довіри у промисловості та серед споживачів, яка зросла майже на 3 пункти в обох зонах. Крім того, невелике зростання продемонстрував рівень довіри у сфері послуг. Рівень довіри в роздрібній торгівлі зріс в ЄС-27, хоча й знизився в зоні євро. Зниження продемонстрував також рівень довіри у сфері будівництва в обох зонах.

У березні індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 0,7 пункта, в ЄС-27 – на 0,6 пункта.

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У квітні індикатор бізнес-клімату в єврозоні зріс вперше з травня 2008 року – з -3,49 до -3,33 пункта, хоча й залишається негативним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зростання індикатора пояснюється покращенням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва у найближчі місяці, незначним покращенням оцінок виробничих трендів у попередні місяці, покращенням оцінок запасів продукції на складах та оцінок загального портфелю замовлень. Водночас оцінки експортного портфелю замовлень продовжили погіршуватися.