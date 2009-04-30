ВООЗ визнала пандемію свинячого грипу "неминучою"

На екстреному засіданні, що завершилося пізно вночі в середу, Всесвітня організація охорони здоров`я ухвалила підвищити рівень небезпеки виникнення пандемії свинячого грипу до п`яти балів із шести, передає AFP.

П`ята фаза пандемії характеризується зареєстрованою передачею вірусу від людини до людини мінімум у двох країнах одного регіону. На цьому етапі виникнення пандемії, тобто глобальної епідемії, "неминуче".

Хоча більшість країн світу наразі не вражені, оголошення п`ятої фази означає, що "залишається небагато часу, щоб остаточно врегулювати всі організаційні питання" і підготуватися до введення запланованих заходів задля зниження небезпеки пандемії для жителів планети.

Керівник ВООЗ Маргарет Чен заявила, що вимушена наполягати на тому, щоб уряди країн світу ``готувались до гіршого``. Вона рекомендувала фармацевтичним компаніям GlaxoSmithKline і Roche - виробникам препаратів від свинячого грипу - нарощувати їх виробництво.

“До пандемій грипу слід ставитися серйозно з огляду на його здатності швидко розповсюджуватися по всіх країнах світу, - цитує Медпортал. - Головне питання в тому, наскільки тяжкою виявиться ця пандемія, особливо на початку.” Утім, на думку директора ВООЗ, сьогодні світ “готовий до пандемії грипу краще, ніж будь-коли в історії”.

Станом на середу, кількість жертв свинячого грипу в Мексиці становить 152 особи, більше двох тисяч заражених. У США зареєстровано 64 випадки свинячого грипу, одна людина померла. В інших країнах світу, за даними СООЗ, підтверджені 79 випадків хвороби.

У Канаді підтверджені шість випадків зараження свинячим грипом, у Великій Британії - два, а в Іспанії - один. Туристи, що повернулися з Мексики, госпіталізовані з підозрою на свинячий грип в Ізраїлі, Бразилії, Гватемалі, Перу, Австралії та Новій Зеландії.