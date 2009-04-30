Україна та Росія підготують 10-річний "ядерний контракт"
Про це повідомила прем`єр-міністр
Україна та Росія найближчим часом підпишуть міжурядову угоду про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ після засідання Комітету з питань економічного співробітництва.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що під час засідання обговорювалося питання співробітництва України та Росії в енергетичній сфері. Прем’єр-міністр додала, що ця галузь є найважливішим напрямком двосторонньої співпраці.
Глава українського уряду також зауважила, що до 15 червня на обговорення буде винесено проект десятирічного контракту щодо співробітництва у сфері ядерної енергетики.