Україна та Росія підготують 10-річний "ядерний контракт"

Україна та Росія найближчим часом підпишуть міжурядову угоду про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з главою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ після засідання Комітету з питань економічного співробітництва.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що під час засідання обговорювалося питання співробітництва України та Росії в енергетичній сфері. Прем’єр-міністр додала, що ця галузь є найважливішим напрямком двосторонньої співпраці.

Глава українського уряду також зауважила, що до 15 червня на обговорення буде винесено проект десятирічного контракту щодо співробітництва у сфері ядерної енергетики.