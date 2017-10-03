Житомиряни передали в зону АТО допомогу для 95-ї аеромобільної бригади

Сьогодні житомиряни передали у зону проведення антитерористичної операції чергову підтримку для 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Бензопили, сухпайки, солодощі, каву та інші речі передали сьогодні бійцям 95-ї аеромобільної бригади працівники Житомирської міської ради та волонтери», - сказано у повідомленні.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин подякував бійцям, які на сході країни захищають її незалежність.

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«Ми передаємо нашим хлопцям ці скромні подарунки. Житомиряни завжди будуть підтримувати 95-ту аеромобільну бригаду, яка вже давно стала брендом нашого міста. Дякую хлопцям за те, що вони роблять для України і кожного з нас», - сказав Сухомлин.

Командир 95-ї бригади Олег Гуть подякував за допомогу воякам на передовій.

«Від себе особисто та від особового складу дякую всім, хто підтримує нас!», - наголосив він.

Нагадаємо, 95-та аеромобільна бригада, що дислокується у Житомирі, бере активну участь в антитерористичній операції на сході України.