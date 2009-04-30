Росія лякає ЄС: газова війна може одержати катастрофічний розвиток

Україні необхідно купити 19,5 мільярда кубометрів газу для забезпечення роботи газотранспортної системи (ГТС) і постачань газу в ЄС, заявив у четвер віце-прем`єр РФ Ігор Сєчин на зустрічі з єврокомісаром по енергетиці Андрісом Пібалгсом.

"Україна для забезпечення безперебійного транзиту російського газу європейським споживачам повинна найближчим часом здійснити закупівлю і закачування в підземні газосховища газ в об`ємі не менше 19,5 мільярдів кубічних метрів", - заявив він. Сєчин попередив європейських колег, що "якщо це не буде зроблено, то трагедія, яку ми пережили в січні, отримає катастрофічний розвиток". "Це буде пов`язано з тим, що в січні в українській системі були необхідні резерви, закачані в ПГС (підземні газові сховища), що дозволяли частково замістити об`єми, які було недопоставлено, а зараз цих об`ємів немає, через обставини, які відбулися в січні", - пояснив він. При цьому, за словами російського віце-прем`єра, це не єдиний ризик, що загрожує транзиту. "Ми хочемо звернути вашу увагу, що навіть якщо сьогодні, завтра, найближчим часом буде знайдено рішення по фінансуванню, закачуванню і знаходженню цих об`ємів газу, то у ГТС України є свої обмеження, пов`язані з потужністю", - заявив Сєчин.

"Чи зможе (українська) ГТС поза графіком постачання європейським споживачам забезпечити закачування в ПГС - це велике питання", - відзначив він. "Я хочу, щоб ми розуміли існування ризиків, які продовжують впливати на ситуацію з транзитом газу", - додав віце-прем`єр. Він закликав "не заспокоюватися, незважаючи на те, що зараз перебоїв у постачаннях немає". "Наше завдання - прибрати ризики в найближчій перспективі, особливо у зв`язку з тим, що ризики зростають", - підсумував Сєчин.

РІА "Новости"